Eğitimde laiklik kaldırılmak isteniyor
Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) 21 yıllık AKP iktidarının laikliğe karşı tutumunu raporlaştırdı.
Eğitimde laikliğin fiili olarak kaldırılmasının hedeflendiğine vurgu yapılan raporda, “Türkiye genelindeki liselerin öğrenci sayısı 4 milyon 977 bin 344. İmam hatip liselerinin öğrenci sayısı ise 514 bin 630. Bu rakamın genele oranı 10.34. Türkiye’deki tüm ortaokul öğrencilerinin sayısı 5 milyon 121 bin 124. İmam hatip ortaokulu öğrenci sayısı, 710 bin 264. İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin tüm okullar içindeki oranı ise 13.87” ifadeleri yer aldı.
Raporda iktidarın laiklik karşıtı adımları şu şekilde sıralandı:
- Felsefe, bilim derslerinin sayısı azaltıldı, dünyada bilimin kabul ettiği konular dine aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Evrim teorisinin fen bilgisi derslerinden kaldırılması sadece bir örnektir.
- Okulöncesinde, hatta kreşlerde henüz somut zekâ gelişim sürecinin başında olan çocuklara fiilen dini eğitim verilmeye başlandı.
- Eğitimde 4+4+4 dayatmasıyla “dindar” ve “itaatkâr” nesil yetiştirme hedeflendi. Normal okullar içinde yeterli talep olmayan yerlerde bile imam hatip sınıfları açılarak bütün okullar fiilen imam hatibe çevrilmeye çalışıldı.
- Okullara “mescit açma” zorunluluğu getirildi. Üniversite kampuslarına cami inşaatları yapıldı.
- Cemaatlere bağlı olan yüzlerce denetimsiz medrese ve yatılı kuran kurslarına öğrencilerin gitmesi teşvik edildi.
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