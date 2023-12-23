Eğitimde laiklik kaldırılmak isteniyor

Yayınlanma: 23.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.12.2023 - 03:00

Eğitimde laikliğin fiili olarak kaldırılmasının hedeflendiğine vurgu yapılan raporda, “Türkiye genelindeki liselerin öğrenci sayısı 4 milyon 977 bin 344. İmam hatip liselerinin öğrenci sayısı ise 514 bin 630. Bu rakamın genele oranı 10.34. Türkiye’deki tüm ortaokul öğrencilerinin sayısı 5 milyon 121 bin 124. İmam hatip ortaokulu öğrenci sayısı, 710 bin 264. İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin tüm okullar içindeki oranı ise 13.87” ifadeleri yer aldı.

Raporda iktidarın laiklik karşıtı adımları şu şekilde sıralandı: