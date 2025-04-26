EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

114. dönem ÖGG Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavına katılan adaylar sonuçlara yoğunlaştı. Peki, EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:13

114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı, silahlı ve silahsız olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Sınavlara giren adaylar sonuçları araştırmaya başladı. Peki, EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

114. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EGM tarafından 12 Nisan'da düzenlenen Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı için sonuçlar 2 Mayıs tarihinde erişime sunulacak. 

114. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar ÖGNET üzerinden sorgulanabilecek.


Etiketler: #ÖGG #Güvenlik görevlisi #sınav sonuçları

İlgili Haberler

2025 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 DGS ne zaman?

2025 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 DGS ne zaman?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
10. Yargı paketi çıktı mı? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Mahkumlara genel af çıkacak mı?

10. Yargı paketi çıktı mı? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Mahkumlara genel af çıkacak mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler