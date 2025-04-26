Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:13

Güncelleme: 26.04.2025 - 11:13

114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı, silahlı ve silahsız olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Sınavlara giren adaylar sonuçları araştırmaya başladı. Peki, EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? EGM 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

114. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EGM tarafından 12 Nisan'da düzenlenen Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı için sonuçlar 2 Mayıs tarihinde erişime sunulacak.

114. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar ÖGNET üzerinden sorgulanabilecek.