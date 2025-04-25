Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:29

Güncelleme: 25.04.2025 - 12:29

10. yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündeminde yer alması bekleniyor. Mahkumlar ve mahkum yakınları da af yasasının çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Peki, 10. Yargı paketi çıktı mı? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Mahkumlara genel af çıkacak mı?

10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geniş kapsamlı yeni yargı paketi hakkında Bakan Yılmaz Tunç 11 Nisan günü, çok kısa süre içerisinde yeni yargı paketinin Meclis gündeminde yer alacağını ayrıca hukuk ve idari yargılama süreçlerini hızlandıracak ikinci bir paketin de yaz döneminde Meclis'e sunulacağını belirtti.

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında genel af ve kısmi af konularıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. "Genel af ve kısmi çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Tunç şunları söyledi;

"Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela 'Hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Af gündemde yok."