Yayınlanma: 05.11.2024 - 14:28

Güncelleme: 05.11.2024 - 14:28

Ek ders ücreti, Devlet okullarında çalışmakta olan öğretmenlerin sorumlu olduğu ders saatleri dışında girdiği ek ders bedeli olarak biliniyor. Ekim ayı ek ders ücretlerinin yatırılmaması gözleri MEB duyurusuna çevirdi. Peki, Ek ders ne zaman yatacak? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne zaman yatacak?

EK DERSLER NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakanlık ek ders ödemeleriyle ilgili süreci hızlandırarak, daha önce yaşanan gecikmeleri önlemek adına adımlar attı.

Yeni uygulamaya göre, öğretmenlerin Ekim 2024 dönemi ek ders ödemeleri 7 Kasım 2024 ile 10 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Belirtilen tarihler arasında öğretmenler, ek ders ücretlerini hesaplarında görebilecekler.

MEB’in bu yeni düzenlemesi, ülke genelinde ek ders ödemelerinde eşgüdüm sağlamak hedeflenirken aynı zamanda ödeme süreçlerinde yaşanan aksaklıkların da önüne geçmeyi hedefliyor.

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

2024 Temmuz ayı zammı öncesi öğretmenlere ödenen ek ders ücreti 105 TL idi. %19.31'lik artış sonrası ortalama olarak 20 TL oranında artış yaşandı. Bu durum 125 TL olarak hesaplara yansıdı. Yapılan hesaplama doğrultusunda ayda 80 saat ek ders ücreti alan bir öğretmen için artık 10.000 TL ödeme yapılacak.