Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? İşte son ipuçları! Görüşmeler aralıkta başlıyor

SENDİKALAR REFAH PAYI TALEP EDECEK

İşçi sendikaları ise bu yıl da yalnızca enflasyon oranını değil refah payı artışını da talep edecek. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 40-45 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor ve ekim ayında 20 bin 432 TL olarak belirlenen açlık sınırı dikkate alındığında işçi temsilcilerinin yüzde 50 zam talep ederek 25 bin 503 TL önerisi sunması muhtemel.