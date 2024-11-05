Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? İşte son ipuçları! Görüşmeler aralıkta başlıyor
Asgari ücret 2025 Ocak zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk günlerinde çalışmalarına başlayacak. Geçtiğimiz haftada kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti. Bu gelişmenin ardından S&P yetkilileri, asgari ücretin enflasyon hedefleri doğrultusunda artırılması gerektiğini ifade etti. Kurum, yıl sonu enflasyonunun yüzde 44 civarında gerçekleşmesini öngörürken, 2025 yılı için belirlenen enflasyon hedefinin yüzde 17,5 olduğunu vurguladı; bu durumda asgari ücrete yüzde 30’luk bir zam yapılması gerektiği belirtildi.
ENFLASYONA KARŞI KORUMA İDDİASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaş artışlarıyla ilgili yaptığı önceki açıklamalarda çalışanları enflasyon karşısında koruyacaklarını dile getirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da benzer bir şekilde, “Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yolu bu yıl da takip edeceğiz. Enflasyona karşı ezdirmeyecek bir ücret seviyesinde uzlaşmayı umuyorum” ifadelerini kullandı.
PAZARLIKLAR 20 BİN SEVİYESİNDEN BAŞLAYACAK
Bu yıl gerçekleşmiş enflasyon oranları yerine beklenen enflasyon oranı dikkate alınarak zam yapılması planlanıyor. Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, 2025 için enflasyon hedefi yüzde 17,5 olarak belirlenmiş durumda. Bu tahminle pazarlıkların yaklaşık 20 bin TL seviyesinden başlaması bekleniyor.
SENDİKALAR REFAH PAYI TALEP EDECEK
İşçi sendikaları ise bu yıl da yalnızca enflasyon oranını değil refah payı artışını da talep edecek. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 40-45 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor ve ekim ayında 20 bin 432 TL olarak belirlenen açlık sınırı dikkate alındığında işçi temsilcilerinin yüzde 50 zam talep ederek 25 bin 503 TL önerisi sunması muhtemel.
HÜKÜMET TEMSİLCİLERİ ZAMMI ENGELLEMİŞTİ
Bu yıl taraflar arasında yaşanan önemli görüş farklılıkları sebebiyle uzlaşma sağlanması zor görünüyor. Geçen yıl yüzde 49,25 oranında yüksek bir zam yapılmasına rağmen oy birliği sağlanamamıştı. Karar, işveren ve hükümet temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedilmişti. Bu yıl da benzer bir şekilde işveren ve hükümet temsilcilerinin oy çokluğuyla bir karar alınması olası.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 40-45 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Ekonomi yönetimi, bu iki ölçütü dikkate alarak asgari ücret artışını planlıyor. Bu çerçevede yüzde 30 civarında bir zam oranıyla 2025 yılı asgari ücretinin yaklaşık 22 bin 102 TL seviyesine çıkarılması tahmin ediliyor.
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