Gelir vergisi dilimleri değişiyor: İşçi ve memur yeni yılda ne kadar vergi ödeyecek?

İLK VERGİ DİLİMİ 158 BİN TL’YE YÜKSELECEK

Örneğin, 2024’te 110 bin TL'ye kadar olan kazançlar yüzde 15 oranında vergilendirildi. Ancak bu miktar önümüzdeki yıl Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 43,93 artarsa, ilk vergi dilimi 158 bin TL'ye yükselecek. Bu durumda, çalışanların vergi dilimi yükseldikçe net ücretlerinden daha az kesinti yapılacak. Cumhurbaşkanının yetkisini kullanması durumunda ise ilk dilim 237 bin TL’ye kadar çıkabilir.