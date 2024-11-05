Gelir vergisi dilimleri değişiyor: İşçi ve memur yeni yılda ne kadar vergi ödeyecek?
İşçi ve memur maaşları her yıl gelir vergisi tarifesine göre vergilendirilmekte. Bu yıl vergi tarifesi yüzde 43,93’lük Yeniden Değerleme Oranı’na göre artırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu oranı yüzde 50 artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.
Yüzde 43,93’lük artış ile 2025 yılında gelir vergisi dilimleri şöyle olacak:
158 bin TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15,
158 bin TL – 330 bin TL arası kazançlarda yüzde 20,
330 bin TL – 1 milyon 250 bin TL arası kazançlarda yüzde 27,
1 milyon 250 bin TL – 4 milyon 300 bin TL arası kazançlarda yüzde 35,
4 milyon 300 bin TL üzeri kazançlarda yüzde 40.
İLK VERGİ DİLİMİ 158 BİN TL’YE YÜKSELECEK
Örneğin, 2024’te 110 bin TL'ye kadar olan kazançlar yüzde 15 oranında vergilendirildi. Ancak bu miktar önümüzdeki yıl Yeniden Değerleme Oranı olan yüzde 43,93 artarsa, ilk vergi dilimi 158 bin TL'ye yükselecek. Bu durumda, çalışanların vergi dilimi yükseldikçe net ücretlerinden daha az kesinti yapılacak. Cumhurbaşkanının yetkisini kullanması durumunda ise ilk dilim 237 bin TL’ye kadar çıkabilir.
İŞÇİ VE İŞVEREN VERGİ DİLİMİNDE YÜKSEK ARTIŞ İSTİYOR
İşçi ve işveren sendikaları işçilerin eline geçen net ücretleri düşürmesinden şikayet ediyor. TÜRK – İŞ, HAK – İŞ, DİSK ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), her platformda bu konudaki taleplerini dile getiriyor. Üç işçi konfederasyonunun bu yıl yaz ve sonbaharda yaptığı eylemlerin ortak temalarından biri de vergi diliminin düşüklüğü oluşturuyor.
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