Ekonomik kriz vurdu: Gençler derin yoksulluk içinde

Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 03:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılında yayımladığı verilere göre Türkiye’de 15-24 yaş grubunda 13 milyon genç yaşıyor. Bu gençler yurtlarda, evlerinde barınma ve beslenme sorunları yaşıyor. Aylık 1250 lira olan öğrenim bursuyla geçinmeye çalışan gençler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorluk çekiyorlar ve mezun olduktan sonra gelecek kaygısı ile baş başa kalıyorlar. Ekonomik sorunların psikolojik sorunları da beraberinde getirdiği bu ortamda gençlerin hayatları günden güne zorlaşıyor. Gençlerin yaşadıkları psikolojik bunalımlar ve sıkıntılar verilere de yansıyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), gençlerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla yaptığı “Türkiye Gençlik Araştırmaları” sonuçlarını paylaştı. Z kuşağıyla 16 ilde yapılan araştırmanın sonuçları gençlerin yaşadıkları can yakıcı sorunları gözler önüne serdi.

ULAŞIMI KARŞILAYAMIYORLAR

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 62’si öğrenimini sürdürürken ekonomik olarak zorlanıyor, yüzde 31’i ise üniversite eğitimine devam edemiyor. Gençler temel giderlerini karşılamakta da zorlanıyor. Araştırmaya göre gençlerin yüzde 79’u telefon ve internet giderlerini, yüzde 43’ü ulaşım giderlerini, yüzde 38’i barınma giderlerini, yüzde 56’sı beslenme giderlerini dahi karşılamakta zorluk çekiyor.

MEMNUN DEĞİLLER

Öğrenciler yalnızca maddi anlamda değil sosyal anlamda da zorluklar yaşıyor. Ekonomik krizin yarattığı derin yoksulluk gençlerin sosyal aktivitelere katılmasını da engelliyor. Gençlerin yüzde 33’ü sosyal aktivitelere katılamıyor, yüzde 72’si ise yaşamından memnun değil. Yüzde 24’ü işsizken yüzde 41’i ise kendi işini kurmayı planlıyor. Yüzde 63’ü tercih imkânı olsa farklı bir ülkede yaşamak istiyor.

GEÇİNMENİN MALİYETİ AYLIK 14 BİN LİRA



İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 2023 Kasım verileri üzerinden düzenlediği “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Maliyeti Araştırması” ile İstanbul’da yaşayan bir üniversite öğrencisinin aylık ve yıllık yaşam maliyetini hesapladı. Verilere göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılında bir öğrencinin geçim maliyeti aylık 5 bin 127 lira ve yıllık olarak 61 bin 518 lira idi. Bu yıl ise geçim maliyeti yüzde 184.46 artışla aylık 14 bin 583 lira, yıllık olarak ise 174 bin 993 lira olarak hesaplandı. Oransal olarak en fazla artan harcama yüzde 315 ile aylık market harcaması oldu. Bunu yüzde 213.94’le barınma ücreti takip etti. İstanbul’da KYK yurdunda kalan bir öğrencinin yaşam maliyeti ise yıllık ve aylık bazda yüzde 89.53 oranında arttı.

