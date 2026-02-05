Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanan adaylar, öncelikle başvuru tarihini, ardından sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, EKPSS başvuruları başladı mı? 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, ayrıntılar...

EKPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

EKPSS başvuruları 4 Şubat’ta başlayacak, ÖSYM’nin yapacağı duyurunun ardından başvuru ekranı erişime açılacak; başvurular ise 24 Şubat’ta sona erecek.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da gerçekleştirebilecek. Geç başvurular ise 3–4 Mart tarihlerinde kabul edilecek.

EKPSS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak.