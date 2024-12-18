Yayınlanma: 18.12.2024 - 14:33

Güncelleme: 18.12.2024 - 14:33

Kamuda engelli kontenjanı için ayrılan boş pozisyonlara tercih yapacak olan binlerce aday, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2024 EKPSS tercih kılavuzuna çevirdi. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS tercihlerini kimler yapabilir?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak. 2024 EKPSS tercih sürecinin aralık ayında başlaması bekleniyor.

EKPSS TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?

Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.