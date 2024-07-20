Yayınlanma: 20.07.2024 - 15:31

Güncelleme: 20.07.2024 - 15:31

2024 EKPSS tercihlerinin ne zaman başlacağı, EKPSS sınav sonuçlarına göre kamuda boş olan engelli kontenjanı için tercih yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin temmuz ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.