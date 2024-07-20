KPSS Alan Bilgisi sınavları saat kaçta başlayacak? KPSS Alan Bilgisi sınavları kaç dakika?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 20-21 Temmuz'da yapılacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavları saat kaçta başlayacak? KPSS Alan Bilgisi sınavları kaç dakika?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2024 - 10:36
KPSS Alan Bilgisi sınavları saat kaçta başlayacak? KPSS Alan Bilgisi sınavları kaç dakika?
Abone Ol google-news

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu ve 2. oturumu öncesi adayların araştırmaları hız kazandı. 30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavları saat kaçta başlayacak? KPSS Alan Bilgisi sınavları kaç dakika?

KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) bugün saat 10.15'te, 2. oturum (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te başlayacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI KAÇ DAKİKA?

Her iki oturumda da adaylara 150 dakika süre verilecek.


KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ haberleri kpss haberleri sınav haberleri

İlgili Haberler

Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

Lise KPSS başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden KPSS Ortaöğretim Sınavı’na girecek adaylara destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden KPSS Ortaöğretim Sınavı’na girecek adaylara destek
2024-KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2024-KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler