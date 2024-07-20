Yayınlanma: 20.07.2024 - 10:36

Güncelleme: 20.07.2024 - 10:36

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu ve 2. oturumu öncesi adayların araştırmaları hız kazandı. 30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavları saat kaçta başlayacak? KPSS Alan Bilgisi sınavları kaç dakika?

KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) bugün saat 10.15'te, 2. oturum (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te başlayacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI KAÇ DAKİKA?

Her iki oturumda da adaylara 150 dakika süre verilecek.