Yayınlanma: 24.04.2023 - 13:04

Güncelleme: 24.04.2023 - 13:04

Engelli öğretmen atama sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğretmenler MEB'den gelecek açıklamayı bekliyor. Tercihlerini tamamlayan öğretmenler atama sonuçlarının açıklanacağı günü iple çekiyor. Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleşecek. Peki, Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli öğretmen atama sonuçlarına nasıl bakılır? İşte ayrıntılar...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Engelli öğretmen ataması tercih sonuçları 12 Nisan - 15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Atama sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde yapılacak törenle açıklanacak.

Atamaları gerçekleştirilen öğretmenler göreve 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır.

EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, 25 Nisan tarihinde Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.



