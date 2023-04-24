Yayınlanma: 24.04.2023 - 10:48

Güncelleme: 24.04.2023 - 10:48

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı için başvuruları onaylanan adaylar kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

10 bin 900 işçi alımı için kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’de sona erecek.

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kuraları 25-26 Nisan tarihlerinde yapılacak. Ankara'da noter huzurunda gerçekleşecek olan kuralar 09.00'da başlayıp saat 18.00'de bitecek. Sonuçların 26 Nisan akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

KURA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.