Son dakika depremler! 19 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Şubat 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 19 Şubat 2025 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Şubat'ta meydana gelen depremler...
19 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.02.19 08:51:35 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
2025.02.19 08:42:37 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2025.02.19 08:35:26 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
2025.02.19 08:17:12 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
2025.02.19 07:53:46 -.- 1.4 -.- KARAKOY-(MALATYA)
2025.02.19 07:53:08 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
2025.02.19 07:43:13 -.- 3.1 2.8 EGE DENIZI
2025.02.19 07:19:49 -.- 1.9 -.- ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR)
2025.02.19 07:13:16 -.- 3.7 3.9 EGE DENIZI
2025.02.19 07:02:37 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.02.19 06:59:15 -.- 1.5 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2025.02.19 06:35:08 -.- 1.6 1.6 PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2025.02.19 06:20:20 -.- 1.5 -.- HALILBEYLI-KOCARLI (AYDIN)
En Çok Okunan Haberler
-
- Vekiller İmamoğlu için imza vermeye başladı
- Aktrol Bölükbaşı'nı 'besleyen' isimleri açıkladı!
- TÜSİAD'dan bir açıklama daha!
- MHP’li Adan'dan AKP sıralarına ‘azar’: ‘Terbiyeli ol’
- Sedat Peker'den 'MHP' ve 'dönüş' açıklaması
- Rıdvan Dilmen'den Galatasaray iddiası!
- AKOM turuncu kodlu alarma geçti!
- Neden ‘ikinci parti’ olduğunu açıkladı!
- ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası aldı
- Özel, adayını isimsiz ilan etti!