Ensar Vakfı ve TÜGVA işbirliğiyle 12 devlet okulunda faaliyet yürütmeye başladı: Laiklik hiçe sayıldı

AKP iktidarının eğitime yönelik müdahaleleri sürerken iktidara yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare Kurulu’nda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Karaman’da 9-10 yaşındaki çocukların istismara uğradığı olayla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın İstanbul Kâğıthane’de kamu okullarında yürüttüğü faaliyetler tepki çekti.

Ensar Vakfı Kağıthane Şubesi tarafından yapılan duyurularda, vakfın 12 mahalledeki 12 devlet okulunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “vakıf okulu” programı yürüttüğü belirtildi. Program kapsamında Kuranıkerim, temel dini bilgiler, siyer, zeka oyunları ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, faaliyetlerin devam ettiği okulların ise vakıflara herhangi bir maliyet oluşturmadan tahsis edildiği iddia edildi. Kursiyer ücretlerinin MEB Halk Eğitim Merkezleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılandığı öne sürülürken kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin soru işaretleri büyüdü.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, Ensar Vakfı’nın geçmişte karıştığı Karaman’daki istismar skandalını anımsatarak, “MEB’in 7 yıl önce 45 çocuğun istismara maruz kaldığı vakayla adı anılan bir vakfın bugün Kâğıthane’de tek kuruş harcamadan kamu okullarını kullanmasına, kursiyer ücretlerinin ise MEB Halk Eğitim Merkezleri ve Diyanet üzerinden karşılanmasına göz yumması kabul edilemez” dedi. Bebek, MEB’in temel sorumluluğunun laik ve bilimsel eğitim olduğunu vurgulayarak “MEB’in asli görevi, dini dernek veya vakıfların okullardaki etkinliklerini koordine etmek değil; eğitimin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretmektir. Eğitimöğretim süreci, pedagojinin temel ilkeleri ve çocukların üstün yararı esas alınarak yürütülmelidir” ifadelerini kullandı.

Bebek, “Kamu okulları ile bakanlık bütçesinin herhangi bir dini ya da siyasi oluşuma tahsis edilmesi, laiklik ilkesine, fırsat eşitliğine ve pedagojik esaslara tamamen aykırıdır. Hiçbir cemaat, vakıf veya özel yapı devletin temel görevi olan eğitimi üstlenemez” diye konuştu.