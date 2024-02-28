Erasmus iddialarına savcılıktan ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı: ‘Eksik bakiye bulunamadı’

Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:54

Güncelleme: 28.02.2024 - 16:55

Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik bölümünde Erasmus kazanan ve Letonya'ya giden 21 Türk öğrenci için Avrupa Birliği'nin gönderdiği 122 bin 577 Euro’ya (3.6 milyon TL) okul idaresinin ‘el koyduğu’ iddia edilmişti. Söz konusu olay kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili inceleme başlattı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme sonucunda kovuşturmaya yer yoktur kararı verdi. Savcılığın kararında, “Şikayeti yapanların herhangi bir ödeme almadıklarını beyan etmelerine karşın kendilerine ödeme yapıldığı ve bu ödemelerin yapıldığını gösteren tutanaklar karşılıklı olarak imza altına alındığı, incelenen tüm hesaplarda herhangi bir eksik bakiye bulunmadığı” ifadeleri yer aldı.

"YARGIYA TAŞIYACAĞIZ"

Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şubesi’nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Eğitim-İş Sendikası olarak iddialar ortaya atıldığı ilk günden itibaren gidip öğretmenlerimizle konuşup masum olduklarına inandık. Daha sonra her platformda öğretmenlerimizin masumiyetini savunduk. Bu iftirayı atanların daha önce çalıştığı okulun konumundan faydalandığı, otellerden bedava tatil talep ettiği bu ortaya çıkınca da okul müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma başlatıldığı ve bu soruşturma sonucunda da görev yeri değiştiği bilinmektedir. Bu cezanın intikamını almak için masum insanlara, görevini onuruyla yapan devlet memurlarına iftiralarda bulunanlarla karşı hukuki haklarımızı kullanacağız. Eğitim-İş Sendikası her zaman olduğu gibi haklının ve doğrunun yanında durmaya devam edecek, hakkını sonuna dek arayacaktır” ifadeleri yer aldı.