Lisede 'Erasmus' skandalı! Bakan Tekin'den yanıt bekleniyor

Yayınlanma: 23.10.2023 - 14:34

Güncelleme: 23.10.2023 - 14:34

Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik bölümünde Erasmus'u kazanan ve Letonya'ya giden 21 Türk öğrenci için Avrupa Birliği'nin gönderdiği 122 bin 577 Euro (3.6 milyon TL) iddiaya göre okul idaresi 'el koydu'.



CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygün, olayı Meclis gündemine taşıdı. Türk öğrencilerin, Erasmus paralarını almadığı için çok zor duruma düştüğünü ve Letonya’da işe girmek zorunda kaldığını belirten Aygün, Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı'nın ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın olaya ilişkin soruşturma açtığını hatırlattı.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması istemiyle önerge veren Aygün, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:



--Avrupa Birliği; Eğitim, Gençlik ve Spor alanında Öğrenci Değişim Projesi Erasmus’un Tekirdağ’daki 21 öğrencimiz için gönderdiği paralar nerededir?

-AB Erasmus Programı tarafından; Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik bölümünde okuyan 18 yaş altı 19 öğrenciye iletilmesi şartıyla okullarına kişi başı 5.735 Euro ve 18 yaş üstü 2 öğrencinin de banka hesabına 5.856’şar Euro yatırılmıştır. Basında yansıyan haberlere göre, okul idaresi öğrencilere sözleşme imzalatmıştır. AB’nin gönderdiği toplam 122 bin 577 Euro (3.6 milyon TL) para, Letonya’daki öğrencilere gönderilmemiştir. Bu paranın, öğrencilerimize gönderilmesi için nasıl bir çalışma yapacaksınız?

-Söz konusu okul idaresi için işlem yapacak mısınız? Okul müdürü, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerini görevden alacak mısınız?

-Letonya’da 4 ay boyunca çaresiz kalan öğrencilerin uğradığı mağduriyeti ivedilikle giderecek misiniz?

-Okul yönetimi hakkında soruşturmaya izin vermeyen Süleymanpaşa Kaymakamlığı’na karşı Savcaılık, üst mahkeme İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etmiştir. Mahkeme, bu iddiaların araştırılması için Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na, soruşturma izni vermiştir. Çocuklarımızın çıkarlarını koruyacak önlemler alacak mısınız?

-AB’nin; Erasmus Programı’na ilişkin okul yönetiminden kaynaklanana bu suiistimal nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamasını engellemek için ne yapacaksınız?