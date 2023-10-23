Eskişehir’de bir hafta içinde iki öğrenci intihar etti, uzmanlar yerel yönetimleri uyardı: Kriz merkezi kurulmalı

Yayınlanma: 23.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.10.2023 - 03:00

Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi S.N.R. kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda yaşamına son verdi. Eskişehir’de önceki hafta R.A. isimli öğrenci yaşamını sonlandırmış ve cebinden çıkan notta ekonomik sorunlar yaşadığını belirttiği iddia edilmişti. Üst üste gerçekleşen intiharlar nedeniyle dikkatler KYK yurtlarına ve öğrencilerin koşullarına çevrildi.

‘EKONOMİK SORUNLAR’

Eskişehir’deki öğrenciler çarpıcı iddialarda bulundu. Anadolu Üniversitesi Hukuk fakültesi öğrencisi İbrahim Demiryürek “Olay üzerine biz yurtta kalan arkadaşlarımızla görüşmeye gittik. Ancak yurt yönetimi öğrencilerin odasından çıkmasını yasakladılar” dedi.



Demiryürek şunları söyledi: “Emniyet görevlileri ‘erkek arkadaşından ayrıldığı için’ intihar ettiğini belirtti. Ancak o arkadaşımızın yakınları erkek arkadaşı olmadığını söyledi.”

Osmangazi Üniversitesi Samet Kır ise öğrencilerin ekonomik sorunlarına işaret ederek “Başta barınma sorunumuz var. Toplu taşıma, yemekhane ücretleri, kırtasiye ürünleri sorunumuz var. Çoğumuz çalışıyoruz” dedi. Kır, öğrencilerin psikolojik olarak zorlandıklarını vurgulayarak “Depresyon ve psikolojik rahatsızlıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Dileyen tüm öğrencilere psikolojik destek sağlanmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘AİLELER DİKKAT ETMELİ’

Çocuk-genç ve erişkin Psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci intiharın önlenebilir bir sorun olduğunu belirterek şu önerilerde bulundu: “Ulaşılabilecek kriz merkezleri oluşturmak ve merkezin telefonlarının bilinmesini sağlamak gerekir. Yurtlarda aile desteğinin daha az olduğu da düşünülerek iyi bir psikolojik danışmanlık sisteminin olması önemlidir.”

Aile ilişkilerine de değinen Semerci, “Anne babaların çocuk ve gençlerle paylaşmayı öğrenmesi, onlarla uygun iletişim şekilleri bulabilmesi önemlidir. Aileler ve okul gençle ilgili bir sorun saptadıklarında, özellikle de bir ruhsal hastalık belirtisi gördüklerinde hemen tedavisi için bir uzmana başvurmalı, gerekirse intiharı önlemek için hastane tedavisi uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.