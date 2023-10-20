İntihar ettiği düşünülen Berkay'ı kuzeni öldürmüş

Hatay'da 5 ay önce yüksekten atlayıp intihar ettiği üzerinde durulan Berkay Sökmen'in (22) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

DHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 17:23
İntihar ettiği düşünülen Berkay'ı kuzeni öldürmüş
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Hatay'ın İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bir apartmanın çatısından düşen Berkay Sökmen hayatını kaybetti.

İntihar ettiği değerlendirilen Sökmen'in ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı.

Olayla ilgili Sökmen'in kuzeni Hacı Serkan Sökmen ve D.S. gözaltına alındı.

KUZENİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacı Serkan Sökmen tutuklandı, D.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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