Yayınlanma: 05.11.2024 - 10:28

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:28

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de uygulanan "2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" sonuçları bugün açıklanacak. Peki, EUS - STS Eczacılık sonuçları açıklandı mı? Eczacılık sonuçları ne zaman açıklanacak?

EUS STS ECZACILIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EUS STS Eczacılık sınav sonuçları 5 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.