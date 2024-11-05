EUS - STS Eczacılık sonuçları açıklandı mı? Eczacılık sonuçları ne zaman açıklanacak?
28 Ağustos - 4 Eylül 2024 Tarihleri arasında başvuruları alınan EUS - STS sonuçları sınavları 13 Ekim'de uygulandı. Peki, EUS - STS Eczacılık sonuçları açıklandı mı? Eczacılık sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de uygulanan "2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" sonuçları bugün açıklanacak. Peki, EUS - STS Eczacılık sonuçları açıklandı mı? Eczacılık sonuçları ne zaman açıklanacak?
EUS STS ECZACILIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EUS STS Eczacılık sınav sonuçları 5 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.
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