Fahiş ücretlere kapılarını açan özel okulların istediği ek ücretler velileri kızdırdı: Kitap seti 50 bin TL

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 04:00

Bazı özel okulların kitap seti için velilerden istedikleri rakamlar, hem tepkiye neden oldu hem de kafaları karıştırdı. Örneğin ilkokul 3. sınıf kitapları için istenen 50 bin TL’nin karşılığında çocuklar diğer okullardaki yaşıtlarından farklı ne öğrenecek? Çünkü özellikle yabancı dil kitapları için istenen çok yüksek rakamların karşılığının olmadığı iyi bilinen bir gerçek. Yabancı özel okullar ve birkaç Anadolu lisesi dışında çok iyi yabancı dil öğretilemediği ortada.

Bu okullarda çok kaliteli eğitim veriliyor diye varsayılsa bile neden zaten eğitim ücreti, forma vb. için yüz binlerce TL veren veliye bir de kitap masrafı yükleniyor? Örneğin İstanbul Erkek Lisesi’nde de Almanya’dan gelen kitaplarla Almanca öğretiliyor. Özel Türk okullarının aksine bir yılda çok iyi Almanca öğretilen bu okulda ders kitapları için veliden para istenmiyor. Öğrenciler çok daha düşük maliyetle kitapların fotokopisini çekiyor. Ya da neden bu pahalı kitapların okul tarafından öğrencilere verilip yılsonunda istendiği ve aynı kitabın her yıl kullanıldığı sürdürülebilir bir yöntem düşünülmüyor?

MENDİL MARKA OLSUN

İlkokul birinci sınıftan itibaren yabancı ders kitaplarına büyük paralar ödeniyor ve sonuçta öğrenci liseden mezun olduğunda dil seviyesi, bir elin parmağını geçmeyecek sayıdaki lisenin hazırlık sınıfını bitiren öğrenciye bile ulaşamıyor.

Bir özel okuldan kitap masrafı dışında ilkokul çocuklarının velilerine 60 maddelik bir kırtasiye listesi yollandı. Maddelerin içinde belli bir marka kâğıt mendil de yer alıyor. Yani veli çocuğuna başka bir marka mendil de alamaz.

‘FIRSATA ÇEVİRDİLER’

Maddi açıdan tükenmiş olan özel okul velileri şunları söylüyor: “Devlet bizlere güvenli ve Atatürk ilkelerine uygun bir eğitim güvencesi vermiyor. Okul sahipleri de bunu bir fırsata çevirmekte hiç gecikmedi. Önce eğitim ücretlerini yüzde 100’ün üstünde artırdılar, sonra da zorunlu tuttukları kitap ücretlerini kâğıt mendilden fotokopi kağıdına kadar her şeyi ‘kırtasiye’ adı altında veliden istiyorlar."

