2024 YKS: Yeni açılan bölümler: Önü açık lisans ve ön lisans bölümleri: Bu bölümler ilk mezunlarını verecek

Geleceğin meslekleri hızla şekilleniyor ve teknoloji alanında eğitim almak artık hiç olmadığı kadar önemli. Yapay zeka operatörlüğünden büyük veri analistliğine, otonom sistemler teknikerliğinden dijital dönüşüm elektroniğine kadar birçok yeni meslek dalı gençlere umut veriyor. Robotik ve yapay zeka, oyun geliştirme ve programlama, bulut bilişim operatörlüğü gibi alanlar, iş dünyasında büyük değişimlere yol açıyor. Bu yenilikçi meslekler, gelecekte hem kariyer fırsatları hem de toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıyacak. İşte, 2024 yılında açılan yeni lisans ve ön lisans bölümleri...