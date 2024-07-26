Yayınlanma: 26.07.2024 - 14:12

Güncelleme: 26.07.2024 - 14:12

2024 KPSS lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, kamuda görev almak isteyen lisans mezunları tarafından araştırılmaya başladı. Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan ve kamuya atanabilmek için KPSS sınavlarına katılım sağlayan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihlere çevirdi. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek.

KPSS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.