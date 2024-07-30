2024 YKS: İki yıllık kontenjanları dolmayan 10 bölüm!
Üniversite tercih döneminin başlamasıyla birlikte adaylar, geleceklerini şekillendirecek olan tercih listelerini oluşturmaya başladı. Bu süreçte, geçen yıl tercih sonrasında boş kontenjanı kalan iki yıllık bölümler, adaylar için önemli bir referans noktası olabilir. Boş kontenjanlar, hem üniversitelerin bölümleri hakkında bilgi verirken hem de adaylara alternatif seçenekler sunarak daha bilinçli tercihler yapmalarını sağlayabilir. İşte, geçen sene tercih dönemi sonrasında boş kontenjanı kalan programlar ve adayların dikkat etmesi gereken hususlar...
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
Bilgisayar programcısı, yazılım kodlarını bilgisayarın izleyebileceği mantıksal bir diziye dönüştüren programlar yazar.
17.952 kişilik kontenjan açılan bölümde 17.711 aday yerleşirken 241 kişilik boş kontenjan kaldı. Boş kontenjanların 171 kişiliği devlet üniversitelerinde kalırken 70 tanesi özel üniversitelerden kaldı.
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Tıbbi laboratuvar teknisyeni, tıbbi analiz öncesi hazırlıkları yapan, laboratuvar araç ve gereçlerini kullanarak numunelerin tıbbi testlerini ve kan merkezi çalışmalarını yapan sağlık teknisyenidir
10.356 kişilik kontanjanı açılan bölümde 10.167 aday yerleşirken 189 kişilik boş kontenjan kaldı. Boş kontenjanların 38 kişiliği devlet üniversitelerinde kalırken 151 tanesi özel üniversitelerden kaldı.
ELEKTRİK
Elektrik Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe proje çizim, araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde çalışabilir.
8.864 kişilik kontanjanı açılan bölümde 8.689 aday yerleşirken 175 kişilik boş kontenjan kaldı. Boş kontenjanların 157 kişiliği devlet üniversitelerinde kalırken 18 tanesi özel üniversitelerden kaldı.
MAKİNE
Makine teknikeri, makinelerin üretimi ve bakımından sorumludur. Makinelerin arıza önleyici bakımının yapılması, üretici talimatlarının takip edilmesi, anormalliklerin tespit edilmesi, cihazların kontrol edilmesi, teknik sorunların giderilmesi ve çeşitli ürün bileşenlerinin üretilmesiyle görevlidir.
7.737 kişilik kontanjanı açılan bölümde 7.574 aday yerleşirken 163 kişilik boş kontenjan kaldı. Boş kontenjanların 138 kişiliği devlet üniversitelerinde kalırken 25 tanesi özel üniversitelerden kaldı.
FİZYOTERAPİ
Fizyoterapi mezunları, uzman doktorların teşhisleri sonrasında hazırlamış oldukları tedavi programını hastaya uygulamak için gerekli aletleri ve cihazları hazırlar.
8.651 kişilik kontanjanı açılan bölümde 8.483 aday yerleşirken 168 kişilik boş kontenjan kaldı. Boş kontenjanların 15 kişiliği devlet üniversitelerinde kalırken 149 tanesi özel üniversitelerden kaldı.
ÇOCUK GELİŞİMİ
Çocuk Gelişimi Programı mezunları resmi ve özel okul öncesi eğitim merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve yuvalarda, yetiştirme yurtlarında, anaokullarında eğitici yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
14.856 kişilik kontanjanı açılan bölümde 14.695 aday yerleşirken 161 kişilik boş kontenjan kaldı. Boş kontenjanların 9 kişiliği devlet üniversitelerinde kalırken 152 tanesi özel üniversitelerden kaldı.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri; yapılacak radyolojik tetkikle ilgili hastaları bilgilendirerek hazırlanmalarını, tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında ise hasta bilgilerinin gizliliğini sağlamaktadır.
8.209 kişilik kontanjanı açılan bölümde 8.076 aday yerleşirken 133 kişilik boş kontenjan kaldı. Boş kontenjanların 12 kişiliği devlet üniversitelerinde kalırken 121 tanesi özel üniversitelerden kaldı.
İLK VE ACİL YARDIM
İlk ve Acil Yardım Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir? Programdan mezun olanlar ön lisans diploması alarak “Paramedik” unvanını alıp, hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilmektedir.
13.850 kişilik kontanjanı açılan bölümde 13.734 aday yerleşirken 116 kişilik boş kontenjan kaldı. Boş kontenjanların 29 kişiliği devlet üniversitelerinde kalırken 87 tanesi özel üniversitelerden kaldı.
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü, doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemesini yapan sağlık personellerini yetiştirir.
2.365 kişilik kontanjanı açılan bölümde 2.253 aday yerleşirken 112 kişilik boş kontenjan kaldı. Boş kontenjanların 3 kişiliği devlet üniversitelerinde kalırken 88 tanesi özel üniversitelerden kaldı.
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
Ameliyathanede kullanılan tüm ekipmanları ameliyat öncesinde kullanıma hazır hale getirmek, ameliyat masası ve aletlerini ameliyat öncesi hazırlamak görevlerindendir.
4.727 kişilik kontanjanı açılan bölümde 4.631 aday yerleşirken 96 kişilik boş kontenjan kaldı. Boş kontenjanların 4 kişiliği devlet üniversitelerinde kalırken 92 tanesi özel üniversitelerden kaldı.
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