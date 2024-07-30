2024 YKS: İki yıllık kontenjanları dolmayan 10 bölüm!

ELEKTRİK

Elektrik Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe proje çizim, araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde çalışabilir.

8.864 kişilik kontanjanı açılan bölümde 8.689 aday yerleşirken 175 kişilik boş kontenjan kaldı. Boş kontenjanların 157 kişiliği devlet üniversitelerinde kalırken 18 tanesi özel üniversitelerden kaldı.