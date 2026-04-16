Geleceğin Eğitimi Zirvesi'nden notlar: Vicdan olmadan eğitim olmaz

Eğitim, gazetemiz için her zaman önemli oldu ve olmaya da devam ediyor. Önceki gün ikincisini düzenlediğimiz “Geleceğin Eğitim Zirvesi” bunu bir kez daha kanıtladı. Pera Müzesi’ndeki zirvede, gazetemin eğitim muhabiri ve editörü olarak geçirdiğim 35 yılı, ilk gününden bu güne sanki bir kez daha yaşadım.

Ülkenin yüz akı eğitimcileri, öğretmenleri, akademisyenleri, rektörleri, müdürleri, eğitim odaklı sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, gönüllüleri... Herkes bir arada. Toplantı başlamadan önce yaptığımız sohbetlere, bir Cumhuriyet geleneği olarak simit-peynir ikilisi eşlik ediyor. Sonra salona geçiyoruz. Her koltukta tanıdık bir yüz, kolay kolay kimseye nasip olmayacak bir izleyici kitlesi.

BU ZİRVE BAŞKA ZİRVE!

Birbirinden kıymetli konuşmacılardan “geleceğin eğitimi”ni dinliyoruz ama bu zirve başka zirve! Yaklaşık altı saat boyunca neredeyse kimse ayrılmıyor salondan, bir an bile sıkılmıyoruz. Konuşmacılar da sunumlar da çok dinamik, esprili, canlı. Sadece teknoloji, geleceğin eğitimi, geleceğin meslekleri yok bu zirvede, insan da var vicdan da. İlk Emin Çapa söz ediyor vicdanın öneminden, sonra diğer konuşmacılar da.

Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Fadime Üney Yüksektepe, “Diplomanın Değişen Doğası”nı anlatmadan önce ilkokul fotoğrafını göstererek kendi hikâyesini aktarıyor bize. İlkokul diplomasını alan “küçük Fadime”nin dünyasını öğreniyoruz önce.

İYİ İNSAN OLABİLMEK

Eğitime katkı ödülleri de bir vicdan konusu aslında. Çok başvuru oldu ve seçmekte zorlandık ama sonuçta ödül kazanan üç proje de iyi insan olmanın ne demek olduğunu, başkalarının iyi olma hali, başarısı, mutluluğu için canla başla çalışmanın sonuçlarını gösterdi bize.

Toplantıdan herkes mutlu ayrıldı. Bir akademisyen, “Sunumlarda öğrendiklerimi derslerimde uygulayacağım, çok notlar aldım” derken bir başkası “Yılda bir yetmez, birkaç tane düzenleyin” önerisinde bulundu.

DAHA ÇOK KİŞİ DİNLEMELİ

Bir öğretmen, “Burada konuşulanları daha çok kişi dinlemeli, daha büyük salonlarda yapın, isteyen herkesin katılmasını sağlayın” dedi.

“Cumhuriyet her ne yaparsa en iyisini yapar” sözüne layık olmaya çalışarak ve tüm önerileri, istekleri dikkate alarak yeni toplantılarımızın hazırlıklarına başladık bile. Nice eğitim zirvelerine...