Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, GUY sonuçları temmuz ayında ilan edilecek. Peki, GUY sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki, GUY sonuçları ne zaman açıklanacak?
GUY SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre GUY sonuçları 25 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar kurumun “sonuc.osym.gov.tr” adresinden öğrenilebilecek.
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