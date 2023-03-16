Nihat Hatipoğlu yerine GİBTÜ'ye rektör olarak atanan Şehmus Demir kimdir?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 16:05

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 17:02

Nihat Hatipoğlu, kurucu rektör olarak görev yaptığı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden ayrıldığını duyurdu. Nihat Hatipoğlu yerine rektörlük görevine Şehmus Demir getirildi.

Nihat Hatipoğlu, kurucu rektör olarak 4 yıldır görev yaptığı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hatipoğlu yaptığı açıklama;

Dostlar. 4 yıl önce Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Kurucu Rektör olarak atanmıştım. Bu sürede Kuruluşu tamamlayıp 3000 öğrenciye ulaştık. İslami ilimler ve Tıp Fakültesi başta olmak üzere bir çok programı başlattık.

Bugün itibarıyla görevim sona erdi. Teşekkür ederim.

Bilindiği gibi Rektörlük görevi 4 yıldır. Dört yılı doldurdum. Yaş itibarıyla da sınıra geldim.

ŞEHMUS DEMİR KİMDİR?

Şehmus Demir, 1989 - 1993 yılları arasında lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Daha sonra 1993 - 1995 yılları arasında yine Ankara Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995 - 2002 yıllarında doktora eğitimini Ankara Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir bölümünde tamamlayarak doktor ünvanını aldı.

Gaziantep Üniversitesi'nde Ali Gür'ün rektörlüğü döneminde İlahiyat Fakültesi dekanlığı yapan Demir, Prof. Dr. Arif Özaydın'ın rektör olmasıyla birlikte İlahiyat Fakültesi dekanlığı görevinden ayrılmıştı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak ataması yapılan Şeymus Demir, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski dekanıydı.