Bolu Valisi Erkan Kılıç kimdir, nereli evli mi?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 15:15

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 15:15

Bolu'da yaşanan şiddetli deprem halkta tedirginliğe yol açtı. Depremin ardından yurttaşlar sokağa döküldü. Bolu Valisi Erkan Kılıç da, katıldığı CNN Türk yayınında, depreme yolda ve araçtayken yakalandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"İlgililer sahada. Bize intikal eden herhangi bir olumsuzluk yok. Bolu depreme alışkın bir şehir. Ama Kahramanmaraş depremi sonrası halk tedirgin. Yaşanan bir olumsuzluk yok. Her şey kontrol altında."

BOLU VALİSİ ERKAN KILIÇ KİMDİR?



1973 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesi Küçükdere Köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu Küçükdere’de, liseyi ise Trabzon Lisesinde tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1999 yılında kaymakamlık mesleğine girdi. Sırasıyla Rize Derepazarı, Kırklareli Vize ve Kastamonu Ağlı ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. 2000 yılında İngiltere Nottingham Üniversitesinde İngilizce eğitimi ile birlikte sosyal politika alanında çalışma yaptı. 2001 yılında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Kamu Diplomasi Kursu gördü. 2002 yılında Isparta Gönen Kaymakamlığı, 2002-2004 yılları arasında Van Çatak Kaymakamlığı, 2004-2005 yılları arasında Şırnak Vali Yardımcılığı, 2005-2009 yılları arasında ise Rize Fındıklı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2009-2011 yılları arasında Mülkiye Müfettişi, 2011-2015 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişi, 15.12.2015 - 15.07.2016 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı, 18.07.2016 – 22.06.2017 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri, 23.06.2017 - 19.08.2018 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 19.08.2018 - 02.11.2018 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görev yaptı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yönetim bilimi alanında ‘Merkezi İdarenin Belediyeler Üzerinde Denetimi’ konusunda yüksek lisans çalışması yaptı.

02.11.2018 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü iken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makamının 11.05.2022 tarihli ve 2022/209 sayılı Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı.

BOLU VALİSİ ERKAN KILIÇ EVLİ Mİ?

Doktor Ayşe Elif Kılıç evli olan Vali Kılıç üç çocuk babasıdır.

