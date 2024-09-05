Göçün eğitime yansıması: 2015'ten beri Suriyeliler zirvede

Yayınlanma: 05.09.2024 - 13:51

Güncelleme: 05.09.2024 - 13:54

Yükseköğretimde öğrenci değişimleri sık gözlenen bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı kültürden öğrencilerin bir arada eğitim görmelerine imkan sağlayan bu uygulama ülkemizde de uygulanıyor. Ancak, son 10 yılda eğitimde bilinçli bir politika olarak yürütülen niteliksizleşme, bu öğrencilerin geldiği ülkelerin değişmesine de neden oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Besim Can Zırh’ın; Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kamuya açık olarak yayınladığı verilerden derlediği tablolar, bu değişime ışık tutuyor. Bu verilere göre, 2013 yılında eğitimiyle öne çıkan üniversiteleri seçen yabancı uyruklu öğrenciler, genelde Türk devletlerinin yurttaşları oluyordu. Toplam 35 bin 927 yabancı öğrencinin bulunduğu 2013 yılında, bu öğrencilerin 6 bin 941’i Türkmenistan, 6 bin 901’i ise Azerbaycan uyrukluydu. Aynı yılda, ilk 10’da Kırgızistan ve Kazakistan da yer alıyor, ayrıca Yunanistan ve Kosova olmak üzere iki Avrupa ülkesi de bulunuyordu. Tarihler 2016’ya geldiğindeyse total sayı 95 bin 273’e ulaştı, birinciliği ise 20 bin 671 öğrenciyle Suriye aldı. Listedeki Avrupa ülkeleri Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan olurken Kazakistan ve Kırgızistan’ın listeden çıktığı görüldü.

ARAP ÜLKELERİ YOĞUNLUKTA

Azerbaycan, listedeki birinciliğini 2015’in sonuna kadar sürdürürken 2015 sonu itibariyle yerini Suriye’ye bıraktı. Toplam 336 bin 306 yabancı öğrencinin kaydedildiği 2023 yılında Suriye’den 60 bin 750 öğrenci bulunuyor. İki Afrika ülkesinin olduğu listede hiç Avrupa ülkesi yer almıyor. 2023 yılının ilk 10’u ise sırayla şöyle:

Suriye Arap Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmenistan, İran İslam Cumhuriyeti, Irak, Kazakistan, Mısır Arap Cumhuriyeti, Afganistan, Somali ve Yemen Cumhuriyeti.