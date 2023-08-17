Yayınlanma: 17.08.2023 - 17:38

Güncelleme: 17.08.2023 - 17:38

Yurttaşlar, İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (2023-GYS) hakkında ayrıntıları merak ediyor. Peki, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ne zaman? 2023 GYS başvuruları başladı mı?

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (2023-GYS) başvuruları 17 Ağustos itibariyle başladı.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (2023-GYS) 8 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.