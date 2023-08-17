ALES ne zaman, saat kaçta? 2023 ALES/2'de kaç soru var, kaç dakika sürecek? ALES 2023/2 sınav giriş belgeleri nasıl alınır?

Yayınlanma: 17.08.2023 - 10:29

Güncelleme: 17.08.2023 - 10:29

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na sayılı günler kaldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-ALES/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav 10:15'te başlayacak.

ALES SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

2023-ALES/2 GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Ağustos 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) katılacak adayların belgeleri erişime açtı.

Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

