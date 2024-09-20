Gündüz, 'Samsun’da okulların yüzde 70’inde temizlik ve güvenlik görevlisi' olmadığını belirtti

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

Yeni eğitim öğretim dönemi açıldı ancak okullarda temizlik görevlisi sorunu çözülemedi. Eğitim İş Şube Başkanı Onur Gündüz, “Samsun’da okulların yüzde 70’inde temizlik ve güvenlik görevlisi yok. Kadrolu hizmetli alımı yapılmadı. Hizmetli diye alınan engelli işçilerde temizlik yapamıyor, masa başında oturuyor. Daha önce dokuz aylık işçiler alınıyordu. Ancak tasarruf tedbirleri kapsamında artık işçi alımı yapılmıyor. Ciddi anlamda okullar pislik içinde. Tuvaletler kirli. Öğrencilerin sağlığı tehlikede. Böyle bir ortamda salgın hastalık riski ortaya çıkıyor”diye konuştu.