Güvenlik bölümüne kimya şartı

Yayınlanma: 29.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.12.2023 - 03:00

Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanlarında Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik anabilim dalına profesör için bölümle alakası olmamasına karşın “Doçentliğini kimya alanında yapmış olmak” şartı arandı. Ayrıca ‘Bitki Sekonder Metabolitleri ve Doğal Boyarmaddeler konularında çalışmalar yapmış olmak” şartları istendi.

Tıbbı Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik Ana Bilim Dalı’na alınacak olan öğretim görevlisi için ise lisans ve yüksek lisansını “tarih” alanında yapmış olmak şartı arandı. İlanın devamında “Sağlık Tarihi, İnterval Antreman Sağlık İlişkisi ve Spor Tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak” şartı dikkat çekti.