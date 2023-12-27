Güvenlik korucusu eşini öldürdü, intihar etti

Van’ın Başkale ilçesinde güvenlik korucusu olan F.G., eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 09:57
Güvenlik korucusu eşini öldürdü, intihar etti
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Edinilen bilgilere göre olay, Başkale ilçesine bağlı Yukarı Darıca Mahallesi’nde meydana geldi. Güvenlik korucusu olan F.G., bilinmeyen bir sebeple eşini silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesi üzerine eve gele yurttaşlar, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, F.G. ve eşi Ç.G.’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Cenazeler otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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