“Harem-Selamlık” gezi

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:47

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:50

GSB ile MEB 110 bin öğrenciyi "Bir Destandır Çanakkale" programı çerçevesinde Çanakkale’ye götürme kararı aldı. GSB, MEB’e “Bir Destandır Çanakkale Programı” konulu bir yazı gönderdi. Yazıda ‘gençlerin söz konusu programa katılımları yönünde teşvik edilmeleri’ istendi. MEB de dönemler halinde gidilecek gezinin duyurusunun kendisine bağlı resmî/özel tüm eğitim kurumları ile paylaşılmasını istedi.

Geziye kız ve erkek öğrencilerin ayrı gruplar halinde gideceği ortaya çıktı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Özbay, organizasyonun, “sadece kızlar” ve “sadece erkekler” olarak dönemlere ayırarak yapılmasının, iktidarın gençliğe bakış açısını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

‘HEM MEHMETÇİK HEM HEMŞİRE VARDI’

Çanakkale’nin kadın ve erkeğin omuz omuza, yan yana savaşarak destan yazdığı bir cephe olduğunu anımsatan Özbay, “Çanakkale, vatan savunmasında cinsiyetin değil, bağımsızlık ruhunun belirleyici olduğu bir mücadeledir. O cephede hem Mehmetçik hem de hemşire olup mermi taşıyan kadınlar vardı. Bugün ise iktidarın eğitim politikalarına sinmiş gerici anlayış, Çanakkale gibi ortak bir değeri bile cinsiyet ayrımcılığına malzeme yapmaktadır” dedi.

‘GELECEĞİ KARARTMA ÇABASI’

Çanakkale’nin yan yana durarak, omuz omuza yürüyerek anlaşılabileceğini vurgulayan Özbay, “Eğitimi tarikat ve cemaatlerin insafına terk edenler, kız ve erkek öğrencileri ayrıştırarak çağ dışı bir düzenin taşlarını döşemeye çalışıyor. Karma eğitimi hedef alan, öğrencileri sosyal hayatta birbirinden koparmaya çalışan bu anlayış, geleceği karartma çabasıdır! Çanakkale ruhunu gerçekten anlamak isteyenler, Cumhuriyet’in temel değerlerine ve laik eğitime sahip çıkmalıdır. Eğitim-İş olarak; öğrencilerimizi bölen, toplumsal yapıyı ayrıştıran bu gerici uygulamayı kabul etmiyoruz” diye konuştu.

‘KARMA EĞİTİM EŞİTLİKTİR’

Özbay, son olarak şunları söyledi: “Karma eğitim eşitliktir, saygıdır, birlikte yaşamdır, özgüvendir, sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplumdur! Çocukların bile yan yana olmasından rahatsız olan zihniyet kadına ve toplumsal yaşama düşman olandır. Zihniyetinde sapkınlık vardır! Sınıflar ve okullar ayrılsın derken aslında kadın ve erkeğin yaşamın her alanında ayrılmasını isteyendir. Otobüsleri ayrılsın, çalışma alanları ayrılsın, alışveriş yerleri ayrılsın, sokakta olma saatleri ayrılsın diyebilecek kadar hastalıklı düşüncelere sahiptir! Çağdışıdır, yobazdır”