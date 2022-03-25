İzmir Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu’nda haremlik selamlık sınıf

25 Mart 2022 Cuma, 04:00

Cumhuriyet Türkiyesi’ne ve laik eğitim sistemine aykırı davranan okul müdürlerine bir yenisi daha eklendi. Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu’nda kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı sınıfta ders gördüğü ortaya çıktı. Eğitim-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yıldırım, yaşananlara “İzmir Kemalpaşa’daki imam hatip ortaokulunda kız ve erkekler ayrı. Türkiye artık bu düşünceden kurtulmalı” diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet’e açıklama yapan Yıldırım, “Okul yönetimi kendilerine göre uygulama yapmış. Yönetim zorunluluk durumunda kullanması gereken uygulamayı rutine dönüştürmüş. 5-A kız öğrencilerden 5-B erkek öğrencilerden oluşuyor. Bu uygulama Milli Eğitim sisteminin amaçlarına aykırı. Kız imam hatip lisesi olursa ancak bu uygulamayı yaparsınız. Erkek ve kız öğrencinin bulunduğu okulda bunu yapamazsınız. İmam hatip okullarının sadece eğitim içerikleri farklıdır. Kız ve erkek diye içeriği farklı olamaz” ifadelerini kullandı.