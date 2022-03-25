Haremlik selamlık talimatı veren okul müdürü Haydar Akın, AKP mitingine katılmış

25 Mart 2022 Cuma, 04:00

Kız ve erkek öğrencilerin sınıflarda ayrı oturtulması talimatı veren, tepkiler üzerine görevinden alınan Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinglerine katıldığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri karşıtı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

SİYASETE BULAŞMIŞ

2017’deki halkoylaması sırasında müdür olarak görev yapan Akın, sosyal medya hesabından “Evet” çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın düzenlediği mitinge katılan Akın, buradaki fotoğrafını da hesabından paylaştı. Erdoğan’a ilişkin de çok sayıda paylaşımda bulunan Akın, aynı zamanda muhalefeti ve özellikle de CHP’yi hedef almaktan geri durmadı. Akın, Kılıçdaroğlu’na ait “gizli çekim görüntüler” barındırdığı iddia edilen haber paylaşımında da bulunmuş.

