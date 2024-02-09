Hatay Depremzede Derneği’nin raporu eğitimdeki sorunları ortaya çıkardı: Öğrenciler işçi oldu

Yayınlanma: 09.02.2024 - 18:55

Güncelleme: 09.02.2024 - 18:55

Hatay Depremzede Derneği’nin 6 Şubat depremlerine ilişkin raporunda bölgedeki eğitim sorunları da işlendi. Söz konusu raporda Hatay’da eğitim-öğretim faaliyetinin başlamasına ilişkin açıklamaların gerçi yansıtmadığı belirtildi. Raporda; “2023-2024 eğitim öğretim yılı başında yayınlanan yönetmelikle çocuklarımızın kamusal eğitim hakkından sorumlu olan MEB bu sorumluluğunu yerine getirmek yerine deprem bölgesindeki öğrencilerin örgün eğitim dışına çıkabilmesine neden olacak yönetmelikler düzenlemiştir” denildi.

Çocuklar işçi oldu

Derneğin raporda deprem bölgesinde Mesleki Eğitim Merkezleri’nin (MESEM) arttığına işaret edilerek, “Örgün eğitim dışına çıkma riski olan öğrencilerin MESEM'lere geçebileceğinin düzenlendiği diğer bir yönetmelikle de çocuk işçilik teşvik edilmiş, deprem bölgesindeki, Hatay'daki çocuklarımızın okullarını terk etmelerine sebep olmuştur” ifadeleri kullanıldı. Bunun yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin ücretsiz ulaşım, yemek ve psikososyal destek taleplerinin de farklı gerekçelerle reddedildiği bildirildi.

Devamsızlıklar arttı

Raporda deprem öncesi ve sonrasında öğrencilerin devam oranları da açıklandı. Söz konusu veriler şöyle:

“. Haziran 2023’te yapılan bir ankette deprem öncesinde çocukların yüzde 93'ünün okula devam ettiği belirtilirken deprem sonrasında okula devam etme oranı yüzde 10'a geriledi.

. ‘Türkiye Koruma Sektörü İhtiyaç Analizi’ anketini cevaplayan ailelerden yüzde 21,8'i çocuklarından hiçbirinin deprem sonrasında okula gitmediğini söylemektedir. Tüm çocuklarımın okula gittiğini söyleyen ailelerin oranı ise yüzde 61,9'dur.

. Yıkımın en fazla olduğu Antakya ilçesinde depremden önce öğrenci sayısı 120 bin civarı iken şu an 70 bin civarında, Defne ilçesinde ise depremden önce öğrenci sayısı 36 bin iken şu an 28 bin civarındadır.”

11 bin derslik kullanılamıyor

Raporda, depremin ardından Hatay’da 936 okulun kullanılmaz halde olduğu belirtilerek, 11 bin 738 dersliğin de aynı durumda olduğu açıklandı. Hatay’da eğitim faaliyetlerinin konteynerlerde sürdürüldüğü belirtilirken, elektrik kesintilerinden kaynaklı ısınma ve aydınlatma sorunların yaşandığı kaydedildi. Hatay’da ikili eğitim sisteminin arttığı vurgulanırken, bu nedenle sınıf nüfusunun arttığı ve okulların gün aydınlanmadan başlayıp geç saatte karanlıkta bitmesi nedeniyle çocukların can güvenliği sorununu daha da arttığı belirtildi. Ayrıca merkezi sınav anlayışının da eğitimde yeni sorunlara neden olduğu vurgulandı.

Öğretmenler unutuldu

Öğrencilerin yaşadığı sıkıntıların yanı sıra öğretmenlere ilişkin sorunların da giderilmediği raporda işlenen diğer bir konu oldu. Rapordaki verilere göre; öğretmenlere okullara erişim ve kalıcı, güvenli barınma olanakları sağlanmadığı, yeterli ve düzenli psikolojik desteğin verilmediği ve maddi desteğin sağlanamadığı işlendi