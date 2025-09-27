Pazar günü gerçekleştirilecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/2) ve 2025-İYÖS, 17 ilde bulunan 18 sınav merkezinde yapılacak. Peki, HMGS/2 sınavı kaç dakika sürüyor? HMGS/2 kaç sorudan oluşuyor? HMGS/2 saat kaçta bitiyor?

HMGS BAŞLANGIÇ SAATİ VE SÜRESİ

Saat 10.15’te başlayacak sınavlar için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. Her iki sınav test formatında olup, 120 sorudan oluşacak ve adaylara cevaplama süresi olarak 155 dakika verilecek.

HMGS'YE KİMLER GİRECEK?

2025-HMGS/2 sınavına, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini tamamlayıp Türkiye’deki hukuk fakülteleri programına göre eksik derslerini tamamlayarak denklik belgesi alanlar katılabilecek.

HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak.