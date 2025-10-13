Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, HMGS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? HMGS/2 sonuçlarına nasıl bakılır?

HMGS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, HMGS/2 sonuçları için tarih belli oldu. Buna göre; Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları 23 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

HMGS/2 SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, HMGS/2 sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.