Hukuka aykırı çözüm!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.08.2024 - 04:00

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen açığı için yeni bir genelge yayımladı. MEB, 2023 KPSS notuna göre öğretmen atamalarını, Bakan Yusuf Tekin’in mülakat ısrarının Danıştay’a takılması nedeniyle yapmadı. Buna karşın MEB, 26 Ağustos’ta “İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler Genelgesi”ni yayımladı.

‘TAŞIMA SUYLA...’

Bakanlık, öğretmen atamalarının ardından ekim ayında okullardaki ihtiyaç ve norm fazlası öğretmen sayısının tespit edip atamaları kasımda gerçekleşiyordu. Bakanlık, bu yıl atama yayımladığı genelgeyle uygulamanın dışına çıkmış oldu. Karara “Taşıma suyla değirmen dönmez” tepkisini gösteren eğitimciler atamaların yapılmadan ihtiyaç ve norm fazlası durumun belirlenmesinin olanaklı olmadığını, bu durumun eğitimin yeterli öğretmenle sürdürülmesine engel oluşturacağına dikkat çekti. Genelge, “geçici çözüm” olarak değerlendirildi.

Bu durum bakanlığın atamalara yönelik yönergesine de aykırılık oluştururken yargı kararlarına da uygun değil. Örneğin, Ankara 11. İdare Mahkemesi, 2019’da norm kadro bulunmamasına karşın bir felsefe öğretmeninin atanmasını “hukuka uygun olmadığı” gerekçesiyle yürütmeyi durdurmuştu. Bakanlığın “Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin il içinde ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanmasını öngörürken genelge öğretmenin çalıştığı ilçe içinde atanmasını da zorunlu tutuyor.

NORM KADRO NEDİR?

İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmen, bir okulda bir alanda yeterli öğretmen sayısının fazlalığı durumunda hizmet notu en düşük olan öğretmenden başlamak koşuluyla yeterli kadronun dışındaki öğretmen demektir.

