Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Kuruoğlu: 'Tekin'in inadı MEB'i intihara sürüklüyor'

Yayınlanma: 01.07.2024 - 15:51

Güncelleme: 01.07.2024 - 15:54

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile ilgili bir açıklama yaptı. ÖMK'yi, "Cezaların olduğu ama ödülün bulunmadığı, kariyer basamakları süreleri için verilen sözlerin tutulmadığı, şube müdürleri ve diğer yöneticilerin kariyer hakkından mahrum bırakıldığı, öğretmen gelişiminin teşvik edilmediği ve Milli Eğitim Akademisi'ne indirgenmiş bir kanun" ifadeleri ile anlatan Kuruoğlu, "Milli Eğitim Akademisi kuracaklar; üniversite sınavını kazanacak, eğitim fakültesini bitirecek, KPSS sınavına girip başarılı olacak ama yetmeyecek bir de akademide hazırlık eğitimi alacaklar. En az bir yıl sürecek eğitim süresince büyük kısmı ikamet ettikleri şehir dışında hazırlık eğitimine alınacaklar ve bunun karşılığında aylık 14.190 TL maaşa mahkum edilecekler. Üniversitede verdiği eğitime güvenmedikleri akademisyenleri, akademide hoca yaparak başarı sağlayacaklar" diye konuştu.

'TEKİN'İN İNADINI YENEMEDİK'

ÖMK'nin öğretmenlik mesleğini bitirmeye yönelik bir düzenleme olduğunu söyleyen Kuruoğlu, "Bakan Tekin’e, Bakan Yardımcılarına ve Genel Müdürlere bu yanlışlığı anlattık ama ne yazık ki Yusuf Tekin'in inadını yenemedik. Ülkemizin geleceğini yetiştirecek öğretmenleri ruhen bitirmeye yönelik bir kanununla MEB intihar etmektedir.Bu sürecin bir diğer müsebbipleri sarı sendikalar ve MEB'in tetikçisi sendikalardır. Bu sarı sendikaların başkanlarına da öğretmenlerimizi düşürdükleri bu çaresizlik için MEB üstün başarı belgesi vermelidir. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak son sözümüz: "Bu yasayı eğer öğretmen düşmanları hazırlasaydı ancak bu kadar yapabilirlerdi" dedi.