Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:00

Güncelleme: 28.12.2024 - 17:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB) burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 25 Eylül’de başlayan IBB burs başvuruları 18 Ekim’de sona ermişti. Başvurularını bu tarihler arasında tamamlayan adaylar, burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, IBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? IBB burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir? IBB burs miktarı ne kadar? İşte, ayrıntılar...

IBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları 4 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 19 Aralık 2023 tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl ise, Genç Üniversiteli Eğitim Desteği İBB burs sonuçlarının, ocak ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

IBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek sonuç ekranına erişebilecek. Ekranda, adayların burs hakkı kazanıp kazanmadığına dair bilgilendirme yer alacak. Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarına İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

IBB BURS MİKTARI NE KADAR?

2023-2024 yılında burs miktarı 7.500 TL olarak belirlenmişti. 2.500 TL olarak üç taksit şeklinde yatırılmıştı. Bu sene burs miktarı artırılarak 15.000 TL oldu. Öğrenciler 5.000 TL değerinde 3 taksitle toplam 15.000 TL burs alacak.