Yayınlanma: 10.09.2024 - 15:25

Güncelleme: 10.09.2024 - 15:25

İBB Genç Üniversiteli burs ödemeleri Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilerine yapılıyor. Peki, İBB burs başvurusu başladı mı? İBB burs başvuru şartları neler?

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yeni eğitim ve öğretim yılı için burs başvuru tarihleri henüz paylaşılmadı ancak geçtiğimiz yıl 26 Eylül'de başlamıştı. Bu sene de aynı dönemlerde başlaması bekleniyor.Burs için başvuru ve evrak işlemleri web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendiriliyor.

İBB BURSU NE KADAR?

2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.