Yayınlanma: 10.09.2024 - 12:00

Güncelleme: 10.09.2024 - 12:00

iOS 18 çıkış tarihi, tüm teknoloji meraklıları tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Apple tarafından geçtiğimiz gün yapılan iPhone 16 lansmanıyla birlikte, tüm iPhone kullanıcılarının merak ettiği iOS 18'de tanıtıldı. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? iOS 18'i hangi telefonlar destekleyecek?

iOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, 9 Eylül'deki iPhone 16 etkinliğinde iOS 18'in çıkış tarihini duyurdu. Buna göre; iOS 18 16 Eylül'de yayınlanacak.

iOS 18'İ HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK?

iOS 18 güncellemesini alacak cihazlar ise şöyle;