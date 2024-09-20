İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru nasıl yapılır?

İBB'nin ihtiyaç sahibi ailelere vereceğini duyurduğu eğitim desteği ardından gözler üniversite öğrencilerine verilecek burslara çevrildi. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru nasıl yapılır?

İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru nasıl yapılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:46

İBB, eğitim hayatları boyunca maddi destek almak isteyen üniversite öğrencilerine her yıl burs desteği sağlıyor. Online olarak gerçekleştirilen başvurular ardından değerlendirmeler tamamlanıyor, burs desteği alacak öğrenciler belirleniyor. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuru nasıl yapılır?

İBB BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül tarihinde başlamıştı. 2024 - 2025 yılı iBB burs başvurusunun da Eylül ayı son haftasında başlaması bekleniyor.

İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi İBB'nin web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.


Etiketler: #ibb burs #ibb #İBB burs başvurusu #burs

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