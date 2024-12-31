İBB bursları ne zaman yatacak? İBB bursları ne kadar?
İBB burs ödemelerine ilişkin açklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genç Üniversiteli Desteği'nde ilk taksitin yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki, İBB bursları ne zaman yatacak? İBB bursları ne kadar?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki, İBB bursları ne zaman yatacak? İBB bursları ne kadar?
İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.
Etiketler: #ibb burs #ibb #burs #İstanbul Senin
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verdi: İstanbul'a 15 gün kar yağacak
- Ünlü AVM için acil yıkım kararı
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- MTV zammı belli oldu!
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- Saray'dan Öcalan'ın mesajına ilk yorum
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- Kadıköy'de 'yılbaşı partisi' hazırlığına baskın!