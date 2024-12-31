Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:18

Güncelleme: 31.12.2024 - 10:18

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki, İBB bursları ne zaman yatacak? İBB bursları ne kadar?

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin üniversite öğrencisine yönelik Genç Üniversiteli Desteği'nde 15 bin liralık desteğin ilk taksitinin 7 Ocak 2025'te hesaplara yatırılacağını duyurdu.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.