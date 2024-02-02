İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İBB bursu ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu 2. taksit ödemelerinin ne zaman yapılacağı, İstanbul'da okuyan ve burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İBB bursu ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 17:47
İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İBB bursu ne kadar?
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İstanbul'da okuyan öğrencilere toplamda 7 bin 500 TL burs verecek olan İBB tarafından bursların ilk taksit ödemeleri yapılmıştı. Binlerce öğrencinin gözü ise 2. taksit ödemlerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, İBB bursu 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? İBB bursu ne kadar?

İBB İKİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İBB bursunun ikinci taksit ödemesi için tarih bilgisi henüz net değil. Ödemeler başlayınca hak sahibi öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Böylelikle öğrencilere toplam 7 bin 500 TL ödeme yapılmış olacak.


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