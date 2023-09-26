Yayınlanma: 26.09.2023 - 14:35

Güncelleme: 26.09.2023 - 14:35

İBB burs başvurularını bekleyen öğrenciler internette aramalara başladı. Binlerce öğrenci İBB burs başvurularının tarihini merak etti. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman? 2023 İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvuru şartları nelerdir?

İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

İBB burs başvuru işlemleri henüz başlamadı.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Google Play ya da AppStore’dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, Profil sekmesinden üyelik oluşturup, ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru yapabilirsiniz.

Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olmasıGelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSU NE KADAR?

İBB burslarında 1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.