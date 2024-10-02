İBB genç üniversiteli burs başvurusu ne zaman? İBB genç üniversiteli burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
İBB burs başvuru ekranı üzerinden öğrenciler burs başvurularını tamamlamaya çalışıyor. 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 15 bin TL miktarındaki burs imkânından yararlanabilecek. Peki, İBB genç üniversiteli burs başvurusu ne zaman? İBB genç üniversiteli burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
İBB burs başvurusu son tarih üniversite öğrencileri tarafından takip ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 yılında üniversite öğrencilerine burs desteği sağlamaya devam edecek. Peki, İBB genç üniversiteli burs başvurusu ne zaman? İBB genç üniversiteli burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Genç Üniversiteli Eğitim Bursu başvuru tarihleri 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 olarak belirlendi.
İBB BURSU MİKTARI NE KADAR?
İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verecek. Burs, her biri 5 bin TL olmak üzere üç taksit halinde yatacak.
İBB BURS GENEL BAŞVURU KOŞULLARI
- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
- Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak,
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
İBB burs başvuruları ve evrak işlemleri, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' veya 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İran'dan, İsrail'e balistik füze saldırısı!
- Sinan Ateş'in ailesine saldırı
- Ünlü peynir markalarında şok tespit...
- Saniye Ateş'ten Bahçeli'nin sözlerine yanıt
- YSK’den seçim hazırlığı
- Tel Aviv'deki silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti
- ‘Parti terbiyeme uymaz’
- Rıdvan Dilmen'den Mourinho ve Fenerbahçe iddiası!
- Sinan Ateş davasında karar açıklandı
- Pezeşkiyan’dan ilk açıklama!