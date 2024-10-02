Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:40

Güncelleme: 02.10.2024 - 17:40

İBB burs başvurusu son tarih üniversite öğrencileri tarafından takip ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 yılında üniversite öğrencilerine burs desteği sağlamaya devam edecek. Peki, İBB genç üniversiteli burs başvurusu ne zaman? İBB genç üniversiteli burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Genç Üniversiteli Eğitim Bursu başvuru tarihleri 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 olarak belirlendi.

İBB BURSU MİKTARI NE KADAR?

İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verecek. Burs, her biri 5 bin TL olmak üzere üç taksit halinde yatacak.

İBB BURS GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İBB burs başvuruları ve evrak işlemleri, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' veya 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.